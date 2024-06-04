NCT NCT127 ソウルコン テヨン ボイスキーリング トレカなし

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商品詳細
ソウルコンにて即完売したグッズです当初のものなので、電池切れしているかと思います各自で交換お願い致します4種ほどボイスメッセージ入っておりますトレカを除いたのみで、手に触れてません#e8NCT#e8テヨンアクリルキーリングぬいぐるみ
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