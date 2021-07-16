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値下げ中［新品未開封］NMIXX AD MARE 初回限定版
商品番号 R68271638785
商品名

値下げ中［新品未開封］NMIXX AD MARE 初回限定版
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,466 円
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商品詳細

NMIXXの1stシングルADMAREの初回限定版です。2021/07/16〜25の間に予約をした正真正銘の初回限定版です。ポスターも未開封のままです。色から写真4枚目の右側のポスターです。外装にすれ傷や梱包時のテープの跡がありますが中身は無傷です。以下サイトより[商品詳細情報]商品:CDサイズ:16.3X22.3X3.3CM実重量:2,000g販売業者:JYP360製造国:韓国発売日:2022.02[商品構成]1.PACKAGEBOX+RIBBON/163*223*33mm/1TYPE2.PHOTOBOOK/150*210mm/64P,1TYPE3.WELCOMEBOXMINIPOSTER/150*210mm/1TYPE4.PREMIUMMEMBERSHIPCARD/88*56mm/1TYPE5.PHOTOCARD/55*85mm/1OUTOF7/RANDOM6.LIMITED\u0026EXCLUSIVECD/1TYPE[アルバム特典]1.POLAROID/100PACKAGESONLY2.LENTICULARPHOTOCARD/55*85mm/1OUTOF7/RANDOM3.IDPHOTO/30*40mm/1OUTOF7/RANDOMNMIXXエンミクスエンミックス엔믹스ADMAREへウォン　해원HAEWONリリー릴리LILYソリュン　설윤　SULLYOONジニ　지니　JINNIベイ　배이　BAEジウ　지우　JIWOOギュジン　규진　KYUJIN
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