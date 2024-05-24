セール！ 洋書『獣医師のための心エコー検査マニュアル』



9周年記念 SALE! 5/25木～ 5/28日 Books Kinokuniya Tokyo 洋書セール ... 9周年記念 SALE! 5/25木～ 5/28日 Books Kinokuniya Tokyo 洋書セール ...



2023年 新春洋書セール（洋書・洋雑誌20％OFF）☆ | 紀伊國屋書店 - 本 ... 2023年 新春洋書セール（洋書・洋雑誌20％OFF）☆ | 紀伊國屋書店 - 本 ...



2022年 新春洋書セール 洋書・洋雑誌20％OFF 開催！ | 紀伊國屋書店 ... 2022年 新春洋書セール 洋書・洋雑誌20％OFF 開催！ | 紀伊國屋書店 ...



20％オフ！】洋書値引きセール開催！ | 紀伊國屋書店 - 本の「今」に ... 20％オフ！】洋書値引きセール開催！ | 紀伊國屋書店 - 本の「今」に ...



20％OFF】夏の洋書セール 2023 FOREIGN-LANGUAGE BOOK SUMMER SALE ... 20％OFF】夏の洋書セール 2023 FOREIGN-LANGUAGE BOOK SUMMER SALE ...



終了済み）2022 夏の洋書市開催！7/7（木）～7/18（月・祝 ... 終了済み）2022 夏の洋書市開催！7/7（木）～7/18（月・祝 ...



2022年洋書バーゲンセール | 紀伊國屋書店 - 本の「今」に会いに行こう 2022年洋書バーゲンセール | 紀伊國屋書店 - 本の「今」に会いに行こう



２０２１年洋書大バーゲンセール！ | 紀伊國屋書店 - 本の「今」に会い ... ２０２１年洋書大バーゲンセール！ | 紀伊國屋書店 - 本の「今」に会い ...



honto店舗情報 - 【期間限定】洋書バーゲンセール開催中！ honto店舗情報 - 【期間限定】洋書バーゲンセール開催中！



2021 洋書サマーセール 20店で開催！ 2021 FOREIGN BOOKS SUMMER SALE ... 2021 洋書サマーセール 20店で開催！ 2021 FOREIGN BOOKS SUMMER SALE ...



2021 夏の洋書市開催！7/8（木）～7/18（日） | 紀伊國屋書店 - 本の ... 2021 夏の洋書市開催！7/8（木）～7/18（日） | 紀伊國屋書店 - 本の ...



洋書バーゲン ２０２３』＆『文具バーゲン２０２３ 五味の市 ... 洋書バーゲン ２０２３』＆『文具バーゲン２０２３ 五味の市 ...



新春セール2021 洋書・洋雑誌20％OFF！New Year Sale | 紀伊國屋書店 ... 新春セール2021 洋書・洋雑誌20％OFF！New Year Sale | 紀伊國屋書店 ...



終了済み※ 2023 「夏の洋書市」開催！7/6（木）～7/17（月・祝 ... 終了済み※ 2023 「夏の洋書市」開催！7/6（木）～7/17（月・祝 ...



紀伊國屋書店 梅田本店 on X: 紀伊國屋書店 梅田本店 on X:

セール価格にしました。19999円⇒14999円値戻しするかもしれません、お早めに！ManualofVeterinaryEchocardiographyJuneA.Boon(著)出版社‏:‎Wiley-Blackwell;第1版(1998/5/18)発売日‏:‎1998/5/18言語‏:‎英語ハードカバー‏:‎478ページISBN-10:0683009389ISBN-13:978-0683009385寸法‏:‎22.61x2.82x28.7cm 獣医師のエコー検査に関する学術書です。 天に少しシミが出ています。角に当てによる凹みがあります。中は傷みはなく綺麗な状態です。概要（自動翻訳）超音波装置は徐々に手頃な価格になってきており、そのプロセスは正確で非侵襲的です。したがって、超音波は臨床医にとって非常に有益なスキルとなり得ます。このテキストでは、すべての国産種における診断用心エコー図の適切な使用と解釈に関する詳細なガイドラインが提供されており、この急速に拡大する分野に携わるすべての獣医師にとって興味深いテキストとなっています。