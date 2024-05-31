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商品詳細
かなり貴重なfuturaの作品集です。殆ど見ずに暗所で保管していました。表紙と裏表紙のハードカバーに多少のダメージありますが、中ページは綺麗なままです。重量感があり内容も濃く、画像のページはほんの一部です。発売日→2000年言語→英語サイズ→縦25.5cmx横25.5cmx厚さ2cm出版元→Booth-Clibbornニューヨークのグラフィティアーティスト FUTURAの作品集。NYヒップホップ黎明期の少しスペーシーな空気感と、Mo'waxなどのロンドン勢のアブストラクトな雰囲気が混じり合って魅力的なアートブック。レイアウトデザインも凝っており、フューチュラの作品が多数掲載されています。途中にステッカーのページがあったり観音開きにできるページがあったりと、ギミックも満載です。#futura#FUTURA#フューチュラ#フューチュララボラトリーズ
http://narcologia.ru/goods/recuperation577421.html
http://narcologia.ru/goods/kindness70005.html
http://narcologia.ru/goods/diamond407158.html
FUTURA フューチュラ アートブック 作品集
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