値下げ済★岩永洋昭 写真集 純烈



洋 : 岩永洋昭写真集 - メルカリ



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岩永洋昭の写真集です。約11年前に出たファースト写真集。帯つきです。本棚にしまっていたので大きな傷みなどはありませんが小さな擦れやヨレなどがあり、完全美品をお求めの方はご注意下さい。(オレンジのマークをつけました。光の加減で見え辛いものもあります。)帯裏にある、当時の直筆サイン入りオリジナル写真プレゼントの応募券は切り取っておりません。写真集内では写真以外にも当時共演されていた関係者の方々が岩永洋昭さんについて語っているページなどがあります。写真集をビニールで包み、補強などして発送予定です。気になる点がありましたらコメントまでどうぞ！#岩永洋昭#ヒロちゃん#特撮#仮面ライダー#純烈