乃木坂46 齋藤飛鳥 卒業コンサート Blu-ray 完全生産限定盤

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【乃木坂46】｢齋藤飛鳥 卒業コンサート｣Blu-rayをついに開封！！完全生産限定盤が豪華すぎてヤバい！！(ASUKA SAITO GRADUATION CONCERT) 【乃木坂46】｢齋藤飛鳥 卒業コンサート｣Blu-rayをついに開封！！完全生産限定盤が豪華すぎてヤバい！！(ASUKA SAITO GRADUATION CONCERT)



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乃木坂46、「齋藤飛鳥 卒業コンサート」東京ドーム公演の初日が終了。5 ... 乃木坂46、「齋藤飛鳥 卒業コンサート」東京ドーム公演の初日が終了。5 ...



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国内正規品ブルーレイ版です、特典のポストカードとトレーディングカードはありませんのでご注意ください。24時間以内にダンボール発送致します。完全生産限定盤3BD、豪華ブックレット\u2028\u2028乃木坂46齋藤飛鳥 卒業コンサート2daysを完全収録\u2028\u20282023年5月17日,5月18日に東京ドームで開催された『乃木坂46齋藤飛鳥卒業コンサート』2日分の模様を収録のほか、ライブの裏側を追った『BehindthescenesofAsukaGraduationConcert』更には『齋藤飛鳥LastInterview』を収録。