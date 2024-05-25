乃木坂46 齋藤飛鳥 卒業コンサート Blu-ray 完全生産限定盤

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商品詳細
国内正規品ブルーレイ版です、特典のポストカードとトレーディングカードはありませんのでご注意ください。24時間以内にダンボール発送致します。完全生産限定盤3BD、豪華ブックレット\u2028\u2028乃木坂46齋藤飛鳥 卒業コンサート2daysを完全収録\u2028\u20282023年5月17日,5月18日に東京ドームで開催された『乃木坂46齋藤飛鳥卒業コンサート』2日分の模様を収録のほか、ライブの裏側を追った『BehindthescenesofAsukaGraduationConcert』更には『齋藤飛鳥LastInterview』を収録。
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