NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo何年か使って、その後は自宅保管していました。画面のフィルムに傷があるので気になる方は貼り直した方が良いと思います。コードと64GBのmicroSDカード付いてます。※箱はありません



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