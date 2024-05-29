フィギュアスケート男子ファンブック cuttingEdge Quadruple

フィギュアスケート男子ファンブックシリーズ10冊・cuttingEdge2014×1冊・Quadruple2018×1冊・QuadrupleAxel2018～2022×8冊一読後、大切に保管していました。男子フィギュアスケートファンの方、ご検討ください。ゆうパックで発送予定です。※スキージャーナルから出版社が変更になった都合で、cuttingEdge→Quadrupleに雑誌名も変更になりました。「フィギュアスケート男子ファンブックQuadrupleAxel2022」定価:￥2090円#羽生結弦#三浦璃来#木原龍一#町田樹#宇野昌磨#三浦佳生#友野一希#山本草太#佐藤駿#山隈太一朗#須本光希#ジェイソンブラウン#ミーシャジー#田中刑事#中庭健介#中村優#鈴木潤#髙橋大輔#鍵山優真#坪井達也#村元哉中#ステファン・ランビエール#本田ルーカス剛史#西山真瑚#本#生活／体育・スポーツ



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