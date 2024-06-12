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- ベルリオーズとその時代 W.デームリング著 西村書店
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商品詳細
大作曲家とその時代シリーズ「ベルリオーズとその時代」ヴォルフガング・デームリング著池上純一訳西村書店1993年7月1日初版。定価4800円421ページハードカバーA5開き癖。表紙カバーに汚れ・小傷・すれ・褪せなど傷み。帯にヨレ・汚れ・褪せ・傷み。全体に経年劣化あり。古本・古書にご理解いただける方に。
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ベルリオーズとその時代 | 西村書店
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ベルリオーズとその時代 (大作曲家とその時代シリーズ)
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