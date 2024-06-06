素顔4 snow man版

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アイランドストアオンラインにて受注期間に購入した素顔4のSnowMan盤です。新品未開封暗所にて、自宅保管しておりました。素顔4に関しまして海賊版などの出回りが大変多いようですが、自身が受注予約期間にアイランドストアにて注文し購入した物ですので確実に正規品です。防水対策の上で発送いたします。発送までの期間の詳細をご希望の方は、購入前にコメント下さいませ。
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