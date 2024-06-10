最終価格　8ビットポケット　ファミコン互換機　マリオ付き

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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。※プロフ必読宜しくお願い致しますm(__)m※不具合などがございましたら必ず評価前にてお知らせください。 ※動作確認画面に写っているものは8ビットポケット マリオソフト以外つきません。商品説明8ビットポケット 本体マリオ3商品状態新品にて購入1回遊びました。主観にはなりますが、美品かと思います。液晶フィルム貼ってあります。新品フィルムも一枚入っております。※動作確認済 テレビ出力動作は確認しておりません。※充電確認済宜しくお願い致しますm(__)m
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