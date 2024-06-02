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黛ジュン、奧村チヨ、小川知子　\u003cプロモ用8cm CD\u003e
商品番号 T91905926684
商品名

黛ジュン、奧村チヨ、小川知子　\u003cプロモ用8cm CD\u003e
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,895 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✴️プロモーション用非売品見本盤です。(8cmCD)東芝三人娘（小川供知子、奥村チヨ、黛ジュン)それぞれのビデオ発売時の非売品プロモ盤(8cmCD)です。黛ジュン　真赤な太陽奥村チヨ　いつまでも小川知子　ムーン・リバーほぼ未使用のまま長期保管していましたが、経年による変色や自然な汚れ薄い擦れ等があります。当方のプレーヤーでは再生・読み込みは問題なくできます。他のプレーヤー（相性）による不具合はご容赦ください。中古品であることをご理解いただける方は、よろしくお願いいたします。#その他のjune_nakeのCD_プロモ盤#その他のjune_nakeのCD
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