黛ジュン、奧村チヨ、小川知子　\u003cプロモ用8cm CD\u003e

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小川知子・奥村チヨ・黛ジュン 東芝3人娘 The Deluxe Beauty ... 小川知子・奥村チヨ・黛ジュン 東芝3人娘 The Deluxe Beauty ...



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✴️プロモーション用非売品見本盤です。(8cmCD)東芝三人娘（小川供知子、奥村チヨ、黛ジュン)それぞれのビデオ発売時の非売品プロモ盤(8cmCD)です。黛ジュン 真赤な太陽奥村チヨ いつまでも小川知子 ムーン・リバーほぼ未使用のまま長期保管していましたが、経年による変色や自然な汚れ薄い擦れ等があります。当方のプレーヤーでは再生・読み込みは問題なくできます。他のプレーヤー（相性）による不具合はご容赦ください。中古品であることをご理解いただける方は、よろしくお願いいたします。#その他のjune_nakeのCD_プロモ盤#その他のjune_nakeのCD