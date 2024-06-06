戦後50年／POST WAR 50 YEARS 毎日新聞社刊。1995年発行。

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商品詳細
1995年に毎日新聞が、毎日ムックとして発行したものです。1945年から1994年までの日本国内で起きた、事件、事故、政治、世相、芸能、スポーツと紹介されています。中に、グロテスクな内容も含みます。写真は、田中角栄、天皇陛下とマッカーサー元帥、オバケ煙突、広島シージャック事件、美脚の女王ツヴィッギー、伊勢湾台風、大洋デパート火災など、紹介しきれない程、膨大な内容なのです。歴史の勉強にお手元にドーゾ。
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