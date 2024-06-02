【欧州版】Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー

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商品詳細
欧州版のNew3DSLLになります。海外版のゲームソフトをプレイすることができます。リージョンが異なるため日本の3DSソフトは使用できません。DSソフトはリージョンがないようですが詳しくはわかりません。正常動作確認済みです。充電、通信、ソフト読み込み、スティック、ボタンに問題ありません。バッテリーも膨張ありません。写真のように本体表面に目立つ一本の傷があります。傷部分以外はキレイで内側も上下画面に傷もなくキレイです。本体、タッチペン、SDカードが付属します。充電は日本のものでも充電可能です。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement367999.html
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Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー
Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー [ゲーム機本体]
Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー極美品 | labiela.com
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