【 系統看護学講座 】 全 ２３ 冊

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【系統看護学講座】全部で２３冊です♪•専門分野Ⅱ１９冊•統合分野１冊•専門基礎分野２冊•別巻１冊★１冊：1600円〜3300円＋税★合計：53700円＋税数年前、看護大学の授業で活用しました♪医学書は高価ですが、授業には必需品です！！ご活用頂けるのではないかと思い、出品致しました♪・書き込みの無い本が多いです・本によって、数ページに書き込みやライン引きがあります（画像６・７枚目）・本によって、数ヶ所に角の折り曲げがあります（画像８枚目）・最初からの、表紙のヨレありました（画像５枚目）・使用による、表紙のスレなどあります自宅本棚に保管していた本です！！経年劣化（色褪せなど）みられます。ご理解のいただける方のみ、よろしくお願いいたします。m(__)m