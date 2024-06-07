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佐藤国男『注文の多い料理店』木版画　額装　サイン有
商品番号 I33926729530
商品名

佐藤国男『注文の多い料理店』木版画　額装　サイン有
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 6,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大工のお仕事をされていた佐藤国男さんの額縁は、ぬくもりが感じられます。和室、古民家、カフェなどに飾っていただくと、素敵な空間が生まれるのではないでしょうか。裏面に『◯◯様へ』と書いてあるので、消して送ります。コレクター、探していた方はこの機会に、是非。#版画#木版画#佐藤國男#佐藤国男
http://narcologia.ru/goods/response417642.html
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