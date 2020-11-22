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今がお得！BUSKER'S　エレキギター、Voxアンプ、スタンド、ギター本　付き
商品番号 X68250981120
商品名

今がお得！BUSKER'S　エレキギター、Voxアンプ、スタンド、ギター本　付き
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,321 円
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商品詳細

バスカーズ　BUSKER'S　エレキギター（予備　弦付き　5thだけ張り替えてます。）ギターカバーVoxアンプ2020.11.22購入エレキギター入門書　付きギタースタンド⭐︎家族が購入後、ほとんど使用ありませんので、出品致します。状態は未使用品に近いです。⭐︎商品について、細かい点はお問い合わせください。出品者は、あまりこの分野は詳しくはありません。ご理解の上、ご購入検討ください。⭐︎大型の配送になります。　配送にはお時間いただくかと思いますが、迅速に対応させていただくよう、努めますので、宜しくお願い致します。※プロフも確認下さい。#BUSKER'S　エレキギター#アンプ　ほかセット
http://narcologia.ru/goods/injure612367.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement608699.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose967840.html
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