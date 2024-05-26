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野生動物　ファーストエイド　ガイドブックⅡ 獣医　エキゾチック
商品番号 C36638085982
商品名

野生動物　ファーストエイド　ガイドブックⅡ 獣医　エキゾチック
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケガをした野生動物の保護の方法から始めの処置、消毒などのファーストエイドが記されております。野鳥がメインであり、保定や採血、また輸液や給餌についても豊富な写真で簡潔に説明されております。野鳥以外はタヌキやカメの記載が少しあります。野鳥についての治療ガイド的な文献は少ないと思いますので、貴重な本かと思います。#獣医#エキゾチック#野鳥#野生動物#日本小動物獣医師会
http://narcologia.ru/goods/traverse546426.html
http://narcologia.ru/goods/message119727.html
http://narcologia.ru/goods/response643842.html
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