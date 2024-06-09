

ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】 ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2011年9月13日 ニュースリリース : 2011年9月13日



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「ニンテンドー3DSミスティピンク」CTR-001(JPN)任天堂定価:￥14286動作確認済みです。目立った傷や汚れはありませんがよく見るとうっすらと細かい傷はついていますのであくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。付属品:・充電ケーブルWAP-002(JPN)・専用充電台 CTR-007※未使用・専用タッチペン CTR-004・SDメモリーカード 2GB・説明書・ARカード※箱はつきません#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS