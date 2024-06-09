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商品詳細
「ニンテンドー3DSミスティピンク」CTR-001(JPN)任天堂定価:￥14286動作確認済みです。目立った傷や汚れはありませんがよく見るとうっすらと細かい傷はついていますのであくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。付属品:・充電ケーブルWAP-002(JPN)・専用充電台 CTR-007※未使用・専用タッチペン CTR-004・SDメモリーカード 2GB・説明書・ARカード※箱はつきません#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/housekeeper745009.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless332559.html
http://narcologia.ru/goods/troupe396811.html
ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2011年9月13日
任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円
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3DS ミスティピンク
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