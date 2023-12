完品 プリンスオブペルシャ ゲームボーイ

GBゲームボーイプリンスオブペルシャ箱説ハガキ付きの完品です。箱に痛み、汚れ等ございます。青っぽく写っておりますが実物は濃い紫色になっております。説明書状態難痛み、シミ、汚れ等ございます。ハガキ、プラケース経年劣化で黄ばみあります。ソフトヤケ、キズ、汚れ等ございます。動作確認済みです。状態は画像のほうにてご確認お願い致します。ネコポス用段ボール箱にて送らせていただきます。



