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洋書　　第２次大戦各国戦闘機エース絵画集　フライング・エース　本
商品番号 H62588620240
商品名

洋書　　第２次大戦各国戦闘機エース絵画集　フライング・エース　本
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,065 円
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商品詳細

洋書　　第２次大戦各国戦闘機エース絵画集　フライング・エース　　　中古品翻訳本ではありません。画家：JAMES・H・KITCHENS　＆　BERNARD・Ｃ・NALTY美術絵画としても迫力があると思います。何分古い商品のため汚れ・折れ・ヤケ・ヨレについてはご容赦ください。（神経質な方はご遠慮願います）中古として上記を踏まえてご理解いただける方ご購入お願い申し上げます。
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