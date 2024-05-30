洋書　　第２次大戦各国戦闘機エース絵画集　フライング・エース　本

洋書 第２次大戦各国戦闘機エース絵画集 フライング・エース 中古品翻訳本ではありません。画家：JAMES・H・KITCHENS ＆ BERNARD・Ｃ・NALTY美術絵画としても迫力があると思います。何分古い商品のため汚れ・折れ・ヤケ・ヨレについてはご容赦ください。（神経質な方はご遠慮願います）中古として上記を踏まえてご理解いただける方ご購入お願い申し上げます。



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