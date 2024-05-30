IPS液晶 完動品 NEW 3DS LL 本体 スーパーファミコン 付属品完備

【セット内容】・NEW3DSLL本体スーパーファミコン・充電器・タッチペン・マイクロSDカード・説明書・箱◉全動作確認済み◉初期セッティング済み◉クリーニング済み◉コメント無し即購入可【本体外装状態】・表裏両面及び四隅に傷や細かな擦り傷等があります。【本体内装状態】・上下液晶表示部分に擦り傷があります。・上画面はIPS液晶で、下画面の発色も良好です。【オプション】※ご購入前にコメントください。・SDカード無し-100円・充電器無し-100円・ソフト※全てパッケージ無しとびだせどうぶつの森+800円マリオカート7+800円大乱闘スマッシュブラザーズ+800円 NEWスーパーマリオブラザーズ2+800円【発送方法】・ヤマト便(着時間指定可能)になります。 ※防水対策をし、緩衝材で梱包致します。 ※金額そのままでゆうパケットプラスへの変更も可能です。【注意事項】・中古品につき、神経質な方や完璧を求める方は ご購入をお控えください。・画像②のソフトはセットには含まれません。ご不明点等はお気軽にご質問ください。他にも出品しておりますので是非ご覧ください。→#ぽんた3DS#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体#ぽんた3DS



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