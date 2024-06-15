【特典のみ】PS5ソフト　アーマードコア6 コレクターズエディション

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ゲームソフトのみ取り出してます。その他の特典は、未開封品です。特典のみです。箱に凹みがあります。(写真5枚目)「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON（アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン）コレクターズエディションPS5」同梱内容（1）AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）（2）アートブック（ハードカバー仕様/48P）（3）デジタルサウンドトラック（4）スチールブック（5）ロゴピンズセット（6）オリジナルステッカーセットフロム・ソフトウェア#フロム・ソフトウェア#エンタメ/ホビー#ゲームソフト/ゲーム機本体#家庭用ゲームソフト#PS5#ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON#アーマードコア#アーマード・コア#フロム・ソフトウェア#家庭用ゲームソフト#PS5#数量限定#コレクターズエディション#ARMOREDCORE#アーマドコア