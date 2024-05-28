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大復刻 怪獣大図鑑長期間保存してきたため色褪せ、皺等があります。【ご検討にあたり以下ご了承ください】値引きはいたしません。（出品後、一定期間経過したら処分する予定です。）即購入OKです。仕事の都合で発送は土日のみ行っております。ご了承下さい。中古品のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。発送は簡易梱包で行います。梱包は手持ちの資材で行います。（再生品も使用します。）主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります。値引き、セット品のバラ売りはいたしませんのでコメントご遠慮ください。（コメント頂いても返信いたしません。）ペットは飼っておりません。家族に喫煙者はおりません。#ゴジラ#怪獣#ウルトラマン#ウルトラＱ#円谷プロ#東宝#特撮#ラドン#キングギドラ#バルタン星#レッドキング19973