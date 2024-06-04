Nintendo Switch 本体　スイッチ本体

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使用頻度が少ないので出品いたします。箱は破棄しており手元にありませんので、1枚目の写真に写っているアイテムが全てになります。購入してすぐに画面保護シートを貼っています。細かいキズなどは写真をご覧ください。動作には問題ありません。本体に大きな傷などはありませんが、一度人の手に渡ったものではございますのでご了承ください。購入後のクレーム、返品は受け付けておりません。購入いただいた時点で記載事項は全て確認いただき、御了承いただいたものといたします。2023年9月26日時点動作確認済みNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド