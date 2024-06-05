Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK VER.2

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本国のjypショップで購入した公式品になります。友人とダブって購入してしまったため、出品いたします。写真4枚目〜6枚目が実物品です。※自分用を開封して写真を撮りました。発送するものは未開封品になります。即購入⭕です。防水加工、緩衝材で包み発送させていただきますm(__)m【素材】ABS・PC【サイズ】本体:97×97×243.5mm/パッケージ:113×102×260mm【製造国】中国【使用推奨】＊使用には単4電池×3本が必要となります。＊使用する電池はアルカリ乾電池をご使用ください。＊乾電池は付属しておりません。未開封のため、動作確認等は出来ておりません。すり替え防止のため、到着後の返品やクレーム等はお控えください。海外輸入品であることをご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたしますm(__)mストレイキッズスキズペンライトver.2バージョン２ドームツアーコンサートバンチャンリノチャンビンヒョンジンハンフィリックススンミンアイエン