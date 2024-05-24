聖飢魔II 本セット！

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聖魔伝説ダメージあり（数ページ外れています）ザ•サタンオールスターズ悪魔の黙示録3冊とも古く、セカンドオーナー品となります。過度な折れや破れ、書き込み等はございませんが、完璧を求める人は購入しないで下さい！バラ売り不可とさせて頂きます！ご理解くださる方のみよろしくお願い致します。