大乱闘スマッシュブラザーズ リミックス 最新版　ニンテンドー64

北米版最新バージョンです。超最速で最新バージョンのスマッシュリミックスがんばれゴエモンよりゴエモン、スターフォックスよりスリッピー、ケロッピー追加他にもソニック、シーク、メタルマリオ、クッパ、ガノンドルフ、ミュウツーなども使えます。日本版の64で動作確認済み。購入後即遊べます。(メモリー拡張パックは必要です)追加キャラや新ステージ等が増えてます。 その他、オールスターモード、ホームランコンテスト、100人組手、12キャラバトルなども搭載されています。新キャラはドクターマリオや子供リンク、ガノンドロフやスーパーソニック、ギガクッパ、ジャイアントドンキーコング、コンカー、ピアノ(64マリオのピアノ)その他多数追加されています。ステージは全部80ステージ以上あります。#大乱闘スマッシュブラザーズ#スマブラ#64#64スマブラ#スマッシュ#リミックス#スマッシュリミックス#SmashRemix#Nintendo#Nintendo64#マリオ#レトロゲーム#北米版#レアゲーム



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