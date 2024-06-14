ポケモンカード　オリジンディアルガvstar ur PSA10

ポケモンカード オリジンディアルガ URPSA10鑑定品PSA鑑定品・米国直送・ワンオーナー品※私の主人が、PSAに自身で提出し鑑定された物です。ワンオーナー品になります。⭐︎PSA鑑定10評価である事にご納得いただける方のみ、ご検討をお願い致します。鑑定品ではありますが、商品の状態等は写真にてご判断頂き、ご検討下さい。※目立つ傷等は無しPSAのケースを専用の保存袋に入れて撮影しております。発送の際も保存袋の上から梱包致します。背面上部に“斜めに写る線”は、保存袋の留め口です。自己保存になります。現品の状態をご納得の上、ご検討下さい。発送時にエアーキャップにて梱包し、メルカリ便にて送ります。#ディアルガ#vユニ#ur#psa#ポケカ#psa10ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバースカード名···260オリジンディアルガVSTARレアリティ···UR鑑定状況···PSA10







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