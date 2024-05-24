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- オリックスバファローズ 直筆サインボール12個セット(プライベート含む)
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商品詳細
オリックスバファローズ 直筆サインボール12個セットです。球団OBのロベルト・バルボンさん、トニ・ブランコ、金子千尋、西勇輝、伏見寅威、中島宏之、安達了一、岸田護、小島脩平、榊原翼、松葉貴大、ジョーイ・メネセスの12名です。入手経路としては球場などでのくじ引き、購入特典、当選品や二軍試合球場などでのプライベートサインなどです。一部「特賞」の札なども付いています。(画像5枚目)せっかくのサインで貴重で、手放すのは残念なのですが、家庭の事情により手放します。大切にしていただける方にお譲りできればと思います。状態は悪くないと思いますが神経質な方等は、購入されないようにお願い致します。基本的には専用、取り置き等はいたしません。ご了承ください。節度あるお値下げは具体的な金額をご提示の上コメントください。検討中の方、購入される方は事前にプロフィールを一読ください。質問等はコメントでお気軽にお申し付けください。
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