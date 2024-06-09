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【美品】SEGA メガドライブ ミニ
商品番号 C52890319084
商品名

【美品】SEGA メガドライブ ミニ
ブランド名 セガ
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️SEGAメガドライブミニ⭐️袋に入れて大切に保管してましたので美品です。もちろん起動確認済みです。外箱に少し破れがありますが、本体は美品です！遊ばなくなりましたのでお譲りします！ご興味のある方はお気軽にご連絡ください！color:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA
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