【美品】SEGA メガドライブ ミニ

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商品詳細
⭐️SEGAメガドライブミニ⭐️袋に入れて大切に保管してましたので美品です。もちろん起動確認済みです。外箱に少し破れがありますが、本体は美品です！遊ばなくなりましたのでお譲りします！ご興味のある方はお気軽にご連絡ください！color:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA
http://narcologia.ru/goods/unusable893474.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy681453.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect421470.html
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