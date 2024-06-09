

THE ORAL CIGARETTES 新月と牡羊座 THE ORAL CIGARETTES 新月と牡羊座



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THEORALCIGARETTESのフルアルバム「新月と牡羊座」でございます。こちらはインディーズ時代に販売された音源で現在は廃盤になっています。即購入大歓迎です！ちょっとでも気になりましたらよろしくお願い致しますm(__)mジオーラルシガレッツSiMRIZEcoldrain10-FEETHEY-SMITHDragonAshTheBONEZCrystalLakeCROSSFAITHONEOKROCKSUPERBEAVERBLUEENCOUNTROTTENGRAFFTYヤバイTシャツ屋さんPaymoneyTomyPainマキシマムザホルモンTHEORALCIGARETTESSurviveSaidTheProphetFear,andLoathinginLasVegasBUMPOFCHICKENMANWITHAMISSION9mmParabelumBulletNothing'sCarvedInStoneUNISONSQUAREGARDENASIANKUNG-FUGENERATION