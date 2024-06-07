※楓さま専用※【DVD付き】ジェジュン FC限定写真集 全3冊セット

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別途で、トレジャーブックの販売も行っております。一緒に買っていただける方は梱包を同じにいたしますので、送料分少し値引きさせていただきます。ご購入前にコメントをお願いいたします。大切に保管しておりましたが、あくまで素人保管ということをご了承くださいませ。ジェジュンのオフィシャルフォトブック3冊セットです。(バラ売り不可)全てにDVDが付きます。J-JUNOFFICIALPHOTOBOOKFC限定版▪️VOL.1SunnyDays▪️VOL.2Laid-BackDays▪️VOL.3EverGreenDays3冊共DVD付き