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- ゴッホ Stairway at Auver オーヴェル ブルー 風景 額装品
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商品詳細
絵画美術EGIM製ゴッホVANGOGHStairwayatAuverオーヴェルブルー風景複製印刷画額装品になります。独特の世界観の図の作品です。裏面釘で止められてますので開封できずです。破損等は見られませんが古い品ですので細かなスレや傷は見られます。画像確認の上理解し購入下さい。サイズ横幅約25.5㎝縦約21㎝外国人/人気アーティスト···ゴッホ絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/Adder383575.html
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