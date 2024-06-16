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ヴォート基礎生化学
商品番号 F12254809549
商品名

ヴォート基礎生化学
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

「ヴォート基礎生化学」D.Voet/J.G.Voet/C.W.Pratt定価:￥7600カバー、本体裏表、本の角に傷やヨレがあります。ページの端が折れてるところがあります。（写真をご確認ください）1箇所マーカーでの書き込みがあります。（写真をご確認ください）書き込みの有無を確認はしていますが、万が一見落としてる場合があります。ご容赦ください。中古品、自宅保管品であることをご理解いただける方にご購入をお願いします。※発送方法はゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。ご了承ください。#DVoet#D_Voet#JGVoet#J_G_Voet#CWPratt#C_W_Pratt#本#自然／医療・薬学・健康
http://narcologia.ru/goods/perpetual350846.html
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