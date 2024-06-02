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BTS PTD LV ラスベガス 宿泊者限定トレカ ジミン
商品番号 C97149194649
商品名

BTS PTD LV ラスベガス 宿泊者限定トレカ ジミン
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,219 円
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商品詳細

即購入⭕️24時間以内発送BTS防弾少年団ジミンJIMINPERMISSIONTODANCEラスベガスLVMGMホテル宿泊者限定BTSroom宿泊者限定のトレカなので出回りの少ないかなりレアなものです。ファイルに入れて大切に保管していたのでとても綺麗な状態です！スリーブ+硬質ケースor厚紙補強+水濡れ防止BTS防弾少年団ジョングクテテジミンホソクユンギナムジュンジンJungkookVJiminJ-hopesugaRMJinトレカミニフォト
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