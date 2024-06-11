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3DS LL トモダチコレクション　限定品
商品番号 W17400838915
商品名

3DS LL トモダチコレクション　限定品
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トモダチコレクションパッケージジャンク品　動作確認済み本体のみ　液晶割れ無し本体右上のR部分が折れていますRも潰れていて動きません電源は付きますしゲームもRを使わないゲームであれば出来ますがジャンク品ですのでご理解ある方のみよろしくお願い致しますポケモンブルーバージョンダウンロード済みジャンク品値下げ不可ネコポス発送
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