3DS LL トモダチコレクション　限定品

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トモダチコレクションパッケージジャンク品 動作確認済み本体のみ 液晶割れ無し本体右上のR部分が折れていますRも潰れていて動きません電源は付きますしゲームもRを使わないゲームであれば出来ますがジャンク品ですのでご理解ある方のみよろしくお願い致しますポケモンブルーバージョンダウンロード済みジャンク品値下げ不可ネコポス発送