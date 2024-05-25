セガサターンスティックコントローラー　バーチャスティック+ソフト5本未開封あり

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商品詳細
○セガサターン バーチャスティック○セガサターンソフト5本 ・アルバートオデッセイ外伝 ・桃太郎道中記 ・ぷよぷよ通上記は新品未開封になります。 ・ルナ シルバーストーリー・バーチャコップ こちらは未開封ではありません。本体裏によくわからない数字が書いてあります。他に追加してほしい写真があればコメントください。
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