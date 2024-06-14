

The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊



The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊 The Worst Witch 『ミルドレッドの魔女学校』 英語 原作 洋書8冊

『ミルドレッドの魔女学校』英語原作TheWorstWitch8冊イギリスの代表的な児童文学家、JillMurphyの『ミルドレッドの魔女学校』でお馴染みの魔法ファンタジー小説洋書 WorstWitch8冊正規品セットです。TheWorstWitchTheWorstWitchStrikesAgainABadSpellfortheWorstWitchTheWorstWitchSavestheDayTheWorstWitchtotheRescueTheWorstWitchandtheWishingStarFirstPrizefortheWorstWitchTheWorstWitchAllatSeaハリーポッターの遥かに前にイギリスの魔法学校を背景にした話があります。それは私たちには「ミルドレッドの魔女学校と」してよく知られているJillMurphyの「TheWorstWitchシリーズです。実際にジョアンローリングもこのの作品にたくさんのインスピレーションを受けたと言いますが、三角帽子をかぶってほうきに乗って空を飛ぶ魔女ミルドレッドが学校でドタバタ事故を起こす姿を見るとハリーポッターが連想されたりもします。とにかくハリーポッター程度の壮大な叙事はないですが、子供たちが喜びそうな想像力溢れている面白い話がいっぱいです。小説からTV映画、今はNetflixで放送中のTVドラマ化までされていてあまりにも有名なので、紹介する必要はないのではないでしょうか。英語圏の8-12歳、ARLevels5.4-6.1Lexile890L-1120Lレベルです。128〜304ページの約20x13.4センチのペーパーバックです。輸入品の為、運送中の多少の角のスレなどの傷みがある場合がありますので、ご理解願い致します。#英語絵本#英語教材#英語育児#洋書#おうち英語#多読#DWE#ORT#オクスフォードリーディングツリー#Bilingual#バイリンガル#魔法 #ファンタジー #イギリス#BritishEnglish