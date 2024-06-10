２本セット！VHS(ビデオ)　STATE PROPERTY　新品シュリンク未開封

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●匿名配送！●ゆうパケットポストにて発送します！●入金確認後２４時間以内に発送します！●まとめ買いで割引します！！VHS(ビデオ) STATEPROPERTY 新品 シュリンク未開封 ２本セット です。HIPHOPドキュメンタリームービーです。９３分(１時間３３分)収録！JAY-Z、BENIESIGEL、MEMPHISBLEEK等が登場します！！2002年物で、21年前の新品 シュリンク未開封は、かなりレアかと思います！しかし、昔の代物であるため、一応ジャンク扱いとし、その点ご理解頂ける方のみご購入お願いします。１つのビデオテープの正面に、シュリンクにひっかきキズがあります。(写真６参照)予め御了承下さい！他にも、2000年代HIPHOP関連のビデオ、DVD新品 シュリンク未開封多数ありますので、気になる方はお問い合わせ下さい！defjam、sosodef、deliciousvinyl、startrack、backchannel、visualreports、chopnroll、crsb、raidbackfabric、blackcoffeez、ナイトロウ、ナイトレイド、バックチャンネル好きにも#nitraid#nitrow#NITROMICROPHONEUNDERGROUND