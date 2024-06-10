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ニンテンドー3DS LL ホワイト　専用ケース\u0026ソフト4個付き
商品番号 Y30419903565
商品名

ニンテンドー3DS LL ホワイト　専用ケース\u0026ソフト4個付き
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ニンテンドー3DSLLホワイト」本体　専用ケース　充電器　ソフト4個付けます。(画像1)使用しなくなった為、出品します。保護フィルムが貼ってありますので、画面の状態は綺麗だと思います。本体、ケース共に外観には少し汚れがあります。(画像4)作動確認、初期化済みです。ソフトのケースが不要の場合は、本体の専用ケースにソフトを入れて発送致します。(画像2)中古品になりますので、細かな汚れや傷などはありますのでご理解下さい。
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