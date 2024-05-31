財務2級 問題解説集\u0026公式テキスト2023年10月受験用

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商品詳細
受験予定でしたが、別の資格試験を受験することになったため出品します。全く使用してないないのでかなりきれいだとおもいます。問題集の右上に若干めくれがあるくらいです。「財務2級問題解説集2023年10月受験用」銀行業務検定協会定価:税込み2,970「財務2級 公式テキスト23年6月/23年10月受験用」銀行業務検定協会定：税込み2,530#銀行業務検定協会#本#社会／経済・金融
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