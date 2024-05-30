伊那谷の菓子　絵本　古書

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商品詳細
熊谷元一著昭和21年発行のもので、かなりの希少本です平安堂版表紙の劣化が激しく、表面が剥がれています。中は経年劣化による変色や薄いしみがありますが、比較的綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/cowpox565939.html
http://narcologia.ru/goods/slide364887.html
http://narcologia.ru/goods/pompous454423.html
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