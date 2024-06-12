美品！PSP-3000RRピアノブラック！箱付き！

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商品詳細
PSP3000RRスタンダードなピアノブラック！！箱付きで説明書、充電器、4Gメモリー付き！※バッテリーはご用意下さい！！液晶部はしっかりフィルム付きで綺麗です！動作確認行い異音などなくとても静かです！PSPはやっぱり漆黒のブラック！普段のファッションが気づくと黒が多い人にも大変オススメです！！SONYPlayStationPortablePSP-3000KPBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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