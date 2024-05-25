【ソフト相談可】箱ありWii本体(黒) コントローラー3本 ゲームソフト5本

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商品詳細
Wii本体とゲームソフト5本セットです。3本のコントローラーとゲームソフトが色々あるので、テレビに接続すればみんなですぐ遊べます。※ゲームソフトが不要な方、特定のソフトのみセットでご希望の方はコメント欄にてご相談ください。任天堂Nintendoマリオ●ゲームソフト内容（全て説明書あり）：・マリオカートWii・大乱闘スマッシュブラザーズX・SUPERMARIOBROS.Wii・ジャストダンスWii・ぷよぷよ！！●状態：発売開始時期に購入したもので年数が経っているので、動作確認のため遊んでみましたが、問題なく使用できます。コントローラーの経年劣化による多少の黒ずみ・色褪せはご了承ください（写真で状態のご確認をお願いします）。3本のうち2本はカバー付きです。発送前に一度除菌シート等で拭いてから箱に詰めます。各ゲームソフトの初期化はしておりませんので、必要であればご購入後に初期化のご対応をお願いします。
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