叔母4：古書　最新ホームアトラス　日本と世界

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商品詳細
叔母からの預かりものです。昭和51年発行のものです。元は叔父のもので書込みが写真6枚目のページにありました。昔の地図などを集めていらっしゃる方、いかがでしょうか？今と全然違うので社会科に興味をお持ちのお子様にもよろしいのではないかと思います。6.7枚目に載せてみました。サイズ 縦:約26.5㎝×横:約19.0㎝×厚さ:約1.5cm現状渡しでご了承いただける方のみご購入ください。#昭和レトロ#古書#地図#秀文出版#レア#激レア
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