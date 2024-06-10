NEW 専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ　内分泌疾患　第3版

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商品詳細
試験勉強用に購入しましたが、使用しなかったため出品します。書き込みや折れもなく、状態は綺麗です。内分泌代謝・糖尿病専門医の試験勉強を予定されている方に是非どうぞ。一通りの内分泌疾患の臨床問題が網羅されており、解説も丁寧で充実しています。実際の試験問題の形式とはやや異なるところもありますが、筋道立って出題されており、鑑別疾患の考え方を養う良い勉強になります。「内分泌疾患」肥塚直美(日本医事新報社)定価:7150円(税込)#肥塚直美#肥塚_直美#専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ#本#自然／医療・薬学・健康#内分泌疾患#糖尿病#内分泌内科#脳神経外科#産婦人科#泌尿器科#内分泌専門医#内分泌代謝専門医#内分泌専門医試験#内分泌代謝・糖尿病領域専門医試験
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