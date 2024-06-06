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ロールピアノ88鍵盤　ポータブル　OTR-88 USBコード充電付き
商品番号 W32395686388
商品名

ロールピアノ88鍵盤　ポータブル　OTR-88 USBコード充電付き
ブランド名 ワントーン
特別価格 税込 2,086 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアノの練習を旅行先でもするために購入し1〜2回使用しました。シリコン素材で、巻いて持ち運べるので、どこでもピアノの練習ができて便利です♪ペダルも付いております！充電ケーブルは無かったので、別で購入したものを同梱します。中古にご理解のある方へお譲りできたらと考えております。種類···電子ピアノ#ロールピアノ#ピアノ#楽器#持ち運びピアノ#ロールアップピアノ
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