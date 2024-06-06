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- ロールピアノ88鍵盤 ポータブル OTR-88 USBコード充電付き
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商品詳細
ピアノの練習を旅行先でもするために購入し1〜2回使用しました。シリコン素材で、巻いて持ち運べるので、どこでもピアノの練習ができて便利です♪ペダルも付いております！充電ケーブルは無かったので、別で購入したものを同梱します。中古にご理解のある方へお譲りできたらと考えております。種類···電子ピアノ#ロールピアノ#ピアノ#楽器#持ち運びピアノ#ロールアップピアノ
http://narcologia.ru/goods/navigate48830.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose790940.html
http://narcologia.ru/goods/moped578568.html
ロールピアノ88鍵盤 ポータブル OTR-88 USBコード充電付き
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