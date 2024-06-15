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値下げ中　1884~1934竹久夢二　アヴァンギャルドとしての抒情展 図録　書籍
商品番号 J80091070393
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値下げ中　1884~1934竹久夢二　アヴァンギャルドとしての抒情展 図録　書籍
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,949 円
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商品詳細

状態は、表紙に少し小さなスレがあります。申し訳ありませんがご了承ください。ささやかなおまけとして、未使用のポストカードを、専用封筒に入れて8枚を差し上げます♪夢二1884-1934アヴァンギャルドとしての抒情展図録竹久夢二　町田市立国際版画美術館　2001年　ソフトカバー　405ページ　サイズ:210×150mm目次：挨拶にかえて（青木茂）抒情の画家　竹久夢二の視点（河野実）図版：　I.コマ絵の時代（明治30年代～明治44年）　II.「抒情」の時代（大正元年～大正12年）　III.夢二とその影響（作家との交流）　IV.関東大震災の目撃者（大正12年）　V.グラフィック・モダン（大正13年～昭和5年）　VI.幻のコロニー・榛名へ（昭和5年～昭和9年）髑髏の時代―竹久夢二における反抗の原基（飯野正仁）竹久夢二の初期コマ絵（西恭子）印刷から見た夢二作品（岩切信一郎）夢二と柳屋（西山純子）〈セノオ楽譜〉について―楽譜出版周辺事情と夢二の仕事（石川桂子）幻の榛名山美術研究所ー遅れてきたコロニー運動（山田俊幸）竹久夢二年譜（谷口朋子編）
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