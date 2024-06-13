【全盤未開封】米米CLUB LIVE DVD BOX「米盛V」完全生産限定盤

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米米CLUB究極のライブDVDボックス第五弾！今回は2012年の\"天然−NATURAL−\"、翌年の\"大天然祭−大漁歌い込み−\"を全編ノーカット完全収録したDVD4枚組＋写真集「盛本」を封入。新旧多彩な楽曲のなかでも特に、20年ぶりに披露された大名曲「愛してるのに」は感泣必至にして必聴！aK2CENTERTAINMENTDVDBOX「米盛Ⅴ」【天然−NATURAL−】①本編MONGOLOID俺の背中についてきな今夜はフル回転愛はふしぎさふりむかないでWEAREMUSIC！日常の私chuchuchu愛してバタフライ濃い恋をしたいSTYLISHWOMANROPPONGI-雨IMITATIONGUY東京BaySideClub日々米々JO登場のテーマハレルヤOH！米GOD！紅い人あ！あぶない！COMEONPrimitiveLove天然の美グラデーション・グラスSOCOOL日々米々JO再登場のテーマどうにもとまらない狂わせたいの狙いうちじんじんさせてI'MASOULMANつ・よ・が・り(約129分)②ボーナスショウタイムWeare米米CLUB上を向いて唄おう嗚呼！浪漫飛行ShakeHip！(約25分)【大天然祭−大漁歌い込み−】③第一部OPENING嫁の波御利益大漁～願掛け節～日本人FUNKFUJIYAMAMATA©︎TANATAKARABUNE特典映像:スジ裏baby‼︎1~3大天然祭日本武道館Digest(約98分)④第二部OPENINGTIMESTOP抱きしめたいあそぼう君がいるだけでWITHYOULollipop愛してバタフライWEAREMUSIC！TransferJO登場～OH！米GOD！NICETOMEETYOUAWA俺たちの想いTroubledFish愛ズレー恋ズレーオン・ザ・ロックをちょうだい。あたいのレディーキラー日々米々OH！MYANGELShakeHip！愛してるのに浪漫飛行'07JustU(約115分)★開封済商品ご希望であれば¥34800でお譲り可能です。⬇️石米グッズ一覧⬇️#Rice_Stone